Basketball

Auch dank des starken Basketball-Nationalspielers Paul Zipser haben die Chicago Bulls ihr Vorbereitungsspiel gegen den NBA-Champion Cleveland Cavaliers gewonnen.

Chicago. Beim 118:108 (54:63)-Sieg erzielte der frühere Profi des FC Bayern München 18 Punkte und bekam mit 26 Minuten soviel Einsatzzeit wie nie zuvor. Der 22-Jährige überzeugte mit zwei Dreiern und insgesamt sieben Treffern bei neun Würfen aus dem Feld.

Chicago-Coach Fred Hoiberg kündigte an, den deutschen Rookie im Match gegen Milwaukee an diesem Samstag in die Startaufstellung zu stellen. Cleveland verzichtete gegen Chicago auf sämtliche Star-Spieler, darunter LeBron James und Olympiasieger Kyrie Irving.

Superstar Dirk Nowitzki verlor mit den Dallas Mavericks sein Preseason-Spiel bei den Phoenix Suns mit 107:112 (57:59). Der 38 Jahre alte Routinier erzielte in seinem zweiten Vorbereitungsspiel zehn Punkte, traf bei 13 Versuchen allerdings nur viermal aus dem Feld.

