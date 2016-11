Die spanische Staatsanwaltschaft fordert eine zweijährige Haftstrafe für Neymar. © Alejandro Garcia

Fußball

Staatsanwalt fordert zwei Jahre Haft für Neymar

Im Steuerstrafverfahren gegen Fußballstar Neymar hat die spanische Staatsanwaltschaft eine zweijährige Haftstrafe für den Profi des FC Barcelona gefordert. In seiner nun vorgelegten Anklageschrift sah der zuständige Staatsanwalt am Nationalen Gerichtshof in Madrid, José Perals, auch eine Geldstrafe von zehn Millionen Euro für angebracht, wie Medien unter Berufung auf die Justiz berichteten.