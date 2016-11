Der Würzburger Elia Soriano freut sich im Hintergrund über das Eigentor von St. Paulis Vegar Eggen Hedenstad (l,2). © Daniel Karmann

Fußball

St. Pauli verlängert Negativserie - 0:1 in Würzburg

Die Krise des FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga verschärft sich immer mehr. Die Mannschaft von Trainer Ewald Lienen bleibt nach dem bitteren 0:1 (0:0) am Montagabend bei den Würzburger Kickers zum Abschluss des 12. Spieltags auch in der achten Zweitligapartie nacheinander sieglos.