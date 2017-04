Am Dienstagabend explodierten drei Sprengsätze am Mannschaftsbus des BVB.

Borussia Dortmund

Sprengstoff-Anschlag: Die Bilder aus Dortmund

Am Dienstagabend explodierten drei Sprengsätze am Mannschaftsbus des BVB. Zwei Personen wurden verletzt, das Spiel gegen den AS Monaco wurde auf Mittwoch verschoben. Wir haben die Bilder aus Dortmund.