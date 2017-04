So geht es BVB-Spieler Marc Bartra nach dem Anschlag

Der Schock steht in den Gesichtern: BVB-Profis, wie Roman Bürki (2.r.) und Christian Pulisic (3.v.r.) nach der Explosion am Mannschaftsbus. Bürki saß direkt neben Marc Bartra, der schwer verletzt wurde. © dpa

Neben der Verarbeitung des Anschlags auf den Mannschaftsbus bewegt Borussia Dortmund das Schicksal von Marc Bartra: Der Verteidiger wurde schwer verletzt, er musste noch am Abend operiert werden.

Dortmund. Beim Angriff auf den Dortmunder Mannschaftsbus wurde zwei Menschen verletzt: Neben einem Polizisten, der den Bus auf einem Motorrad begleitet hatte, erwischte es BVB-Verteidiger Marc Bartra. Während der Polizist mit einem Knalltrauma und einem Schock vergleichsweise glimpflich davon kam, erwischte es den BVB-Profi schwerer. Bartra wurde an der Hand verletzt, der 26-Jährige wurde noch am Dienstagabend in einem Dortmunder Krankenhaus operiert.

Die Polizei hatte den Grad der Verletzung im Laufe des Abends von „leicht“ auf „schwer“ hochgestuft. Nach Angaben des BVB-Pressesprechers zog sich Bartra eine gebrochene Speiche im rechten Handgelenk zu. Zudem verletzten ihn diverse „Fremdkörpereinsprengungen“ am Arm. "Wir sind in Gedanken bei ihm", zitiert die Bild-Zeitung BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Diagnose bei Marc Bartra: Speichenbruch und Fremdkörper-Einsprengungen am rechten Handgelenk. Er wird z.Zt. operiert.

Wann Bartra das Krankenhaus verlassen kann, ist unbekannt. BVB-Geschäftsführer Watzke hatte am Abend gesagt: „Ich weiß auch nur, dass er gerade operiert wird und dass er erstmal nicht einsatzfähig sein wird.“ Entsprechend erscheint unwahrscheinlich, dass Bartra bei der Neuansetzung des Spiels (Mittwoch, 18.45 Uhr), mitwirken wird.

Bartra, der auch schon für den FC Barcelona spielte, saß in der letzten Reihe des Busses als es zu den Explosionen kam. Neben ihm: BVB-Torhüter Roman Bürki. „Ich saß in der hintersten Reihe neben Marc Bartra, der von Splittern der zerborstenen Rückscheibe getroffen wurde“, sagte Bürki der Schweizer Zeitung „Blick“.

„Der Bus bog auf die Hauptstraße ein, als es einen Riesenknall gab – eine regelrechte Explosion“, sagte Bürki. Dann hätten sich die Spieler geduckt und auf den Boden gelegt. „Wir wussten ja nicht, ob noch mehr passiert.“

Das Schicksal des spanischen Nationalspielers bewegt die Fußballfans. Per Twitter wünschten zahlreiche Fans dem Verteidiger eine gute Genesung. Auch viele Vereine drückten ihre Solidarität aus.

Geschockt von den Nachrichten aus Dortmund! Wir wünschen dem BVB und Marc Bartra alles erdenklich Gute!

Die Zweitligisten wie Hannover 96, der FC St. Pauli oder der 1. FC Nürnberg drückten ihre Anteilnahme aus.

Auch einzelne Fußballer und Trainer, darunter Carlo Ancelotti äußerten sich. „Unsere ganze Unterstützung für @BVB und den Wunsch für eine baldige Genesung für @MarcBartra“, schrieb der Bayern-Coach auf Twitter.

Unsere ganze Unterstützung für BVB und den Wunsch für eine baldige Genesung für Marc Bartra

Mitgefühl äußerte auch der Schalker Benedikt Höwedes:

Getrennt in den Farben, vereint gegen Gewalt! Alles Gute, Marc Bartra und dem gesamten Team des BVB! Ich hoffe, es geht euch gut!

