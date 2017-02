Skispringerin Carina Vogt.

© imago/Eibner Europa

Skisprung-WM

Skispringerin Carina Vogt erneut Weltmeisterin

Skispringerin Carina Vogt ist wieder Weltmeisterin. Nach dem Titelgewinn 2015 in Falun und dem Olympiasieg 2014 triumphierte die Degenfelderin am Freitag in Lahti erneut.