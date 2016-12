Viktoria Rebensburg in Aktion. © Christian Bruna

Ski alpin

Skirennfahrerin Rebensburg mit Siegchancen am Semmering

Viktoria Rebensburg ist beim Weltcup-Riesenslalom am Semmering auf Podestkurs. Die Skirennfahrerin geht als Zweite nach dem ersten Lauf in das Finale am Nachmittag.