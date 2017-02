Die WM-Abfahrten der Damen und Herren finden in St. Moritz am Sonntag statt. © Jean-Christophe Bott

Ski alpin

Nach der Absage vom Samstag ermitteln die Skirennfahrer nun am Sonntag gleich zwei Weltmeister in der Königsdisziplin Abfahrt - bei Damen und Herren. Wenn alles perfekt läuft, bekommen TV-Zuschauer beide Entscheidungen zu sehen - und können online sicher dabei sein.

St. Moritz. Bei der Ski-WM in St. Moritz kommt zu einem Super-Sonntag mit zwei Rennen an einem Tag. Die wegen schlechter Sicht gestrichene Herren-Abfahrt soll am Sonntag um 13.30 Uhr nachgeholt werden.

Die ursprünglich für 12.00 Uhr geplante Abfahrt der Damen startet deswegen bereits um 11.15 Uhr. "Der Plan ist, dass wir morgen beide Rennen haben", sagte FIS-Renndirektor Atle Skaardal bei der Mannschaftsführersitzung der Damen.

"Wenn alles funktioniert und das Wetter mitspielt, finde ich das gut für den Skisport", sagte Damen-Bundestrainer Markus Anwander in der Schweiz. "Man hat so vielleicht sogar mehr Aufmerksamkeit." Ticket-Inhaber vom Vortag dürfen am Sonntag gratis in den Stehplatzbereich am Rand der Strecke. "Für die, die Action und Spannung mögen, ist das sicherlich gut, dass wir zwei Weltmeister an einem Tag krönen", sagte der deutsche Alpinchef Wolfgang Maier.

Die vorhergesagten Wetter-Bedingungen sind für Sonntag besser. Die Meteorologen erwarten zwar deutlich mehr Wolken, aber in einem Bereich, wo sie für die Rennen kein Problem darstellen. Ein Nebelband im mittleren Streckenteil war das große Problem gewesen. Der Nebel am Sonntag soll weiter unten im Tal liegen.

"Es wird morgen auch nicht nur einfach, aber ich denke, wie haben eine gute Chance. Wir haben alles präpariert", sagte Skaardal. Beide Abfahrten an einem Tag bei einer WM hat es zuletzt am 11. Februar 2007 in Are gegeben. Auch damals war das Herren-Rennen auf Sonntag verschoben worden.

An der Absage hatte es zuvor keine Kritik gegeben. "Es wäre für das Publikum und die Organisation gut gewesen, aber wir würden dem Sport keinen Gefallen tun, bei den Bedingungen eine Weltmeisterschaft auszutragen", sagte Maier nach der Entscheidung. "Die Absage ist natürlich sehr schade aber war die richtige Entscheidung", meinte Abfahrer Andreas Sander.

Bei schlechter Sicht durch Wolken oder Nebel ist es zu gefährlich, mit den bei Abfahrten erreichten Geschwindigkeiten von deutlich mehr als 120 Stundenkilometern ein Rennen zu starten.

Läuft in St. Moritz alles nach Plan, können Wintersport-Fans alle relevanten Wettkämpfe am Sonntag im Fernsehen verfolgen. Bei der parallel stattfindenden Biathlon-WM in Hochfilzen ermitteln Sonntag die Frauen (10.30 Uhr) und Männer (14.45 Uhr) die Weltmeister in der Verfolgung.

Das ZDF überträgt die Alpin-Rennen wegen der Bundespräsidentenwahl aber nur in kurzen Abschnitten live. Das Damen-Rennen ist von 11.15 Uhr bis 12.00 Uhr zu sehen, die Herren überträgt der Sender von 13.30 Uhr bis 14.00 Uhr. Danach gibt es die Rennen nicht mehr im TV, aber im Livestream im Internet zu sehen. Eurosport will mindestens die Top 30 in beiden Wettkämpfen zeigen.

dpa