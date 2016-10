Lara Gut feiert ihren deutlichen Auftaktsieg. © Christian Bruna

Ski alpin

Ski-Star Gut gelingt "Hammer" zum Saisonstart

In den 24 Stunden vor dem Auftaktrennen in den WM-Winter haderte Gesamtweltcupsiegerin Lara Gut mit der Ungewissheit - wie gut würde sie schon sein können? Die Antwort an sich selbst war am Samstag in Sölden an Deutlichkeit nicht zu überbieten: Sehr, sehr gut.