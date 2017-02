Simon Schempp krönte sich in Hochfilzen zum Weltmeister im Massenstart. © Martin Schutt

Biathlon

Simon Schempp holt WM-Gold im Biathlon-Massenstart

Simon Schempp hat bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Hochfilzen den Massenstart gewonnen und damit seine langersehnte erste WM-Einzelmedaille geholt. Der Uhinger setzte sich zum Abschluss der Titelkämpfe in Tirol in einem packenden Rennen vor dem Norweger Johannes Thingnes Bö und dem Österreicher Simon Eder durch.