Motorsport

Silverstone steigt vorzeitig aus Formel-1-Vertrag aus

Nach der Vertragskündigung der Strecke in Silverstone ist die Zukunft des Formel-1-Rennens in Großbritannien nach 2019 ungewiss. Die Streckenbetreiber machten am 11. Juli von einer Ausstiegsklausel aus dem ursprünglich bis 2026 laufenden Kontrakt Gebrauch und haben daher nur noch drei weitere Gastspiele der Königsklasse sicher.