Laura Siegemund verpasste das Finale in Charleston. © Grace Beahm

Tennis

Siegemund verpasst Finale bei Tennisturnier in Charleston

Laura Siegemund hat beim Tennisturnier in Charleston den Einzug in ihr drittes Finale auf der WTA-Tour verpasst. Die 29-Jährige aus Metzingen verlor am Samstag gegen die Russin Daria Kasatkina 6:3, 2:6, 1:6. Im vierten Halbfinale ihrer Karriere nach Stuttgart, Bukarest und Bastad jeweils im vergangenen Jahr entschied die Fed-Cup-Spielerin zwar den ersten Satz für sich, musste sich aber nach 2:18 Stunden geschlagen geben.