Laura Siegemund hat in Charleston das Achtelfinale erreicht. © Kin Cheung

Tennis

Siegemund im Achtelfinale - Petkovic und Barthel raus

Die deutsche Fed-Cup-Spielerin Laura Siegemund hat beim Tennis-Turnier in Charleston für eine Überraschung gesorgt und das Achtelfinale erreicht. Die 29-Jährige aus Metzingen gewann gegen die an Nummer drei gesetzte Australian-Open-Finalistin Venus Williams aus den USA in 3:02 Stunden mit 6:4, 6:7 (3:7), 7:5. Die einstige Siegerin Andrea Petkovic dagegen scheiterte früh.