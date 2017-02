Lara Gut ist im Training in St. Moritz gestürzt. © Peter Schneider

Ski alpin

Die Schweizer WM-Hoffnung Lara Gut ist im Training vor dem Kombinations-Slalom gestürzt und mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. "Definitiv nicht gut.

St. Moritz. Sie ist jetzt im Spital, es werden jetzt die Untersuchungen gemacht", sagte der Schweizer Frauen-Cheftrainer Hans Flatscher im Schweizer Fernsehen. "Es ist sehr schlecht. Es ist definitiv das Knie, und das Knie ist nicht gut." Die Rede ist von einer Verletzung am linken Knie.

Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie Gut im Training nach einem Geländeübergang wegknickt und zusammensackt. Danach wurde sie mit einem Schneemobil von der Piste ins Ziel gebracht und dort in einen Hubschrauber verladen.

Gut war nach der Abfahrt am Vormittag Dritte des Zwischenklassements und hatte gute Chancen auf eine Medaille. Im Slalom konnte sie nicht mehr starten. Im Auftaktrennen der Ski-WM hatte sie bereits Bronze im Super-G gewonnen und galt zudem als eine der Medaillenkandidatinnen bei der Abfahrt am Sonntag. "Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das möglich ist", antwortete Flatscher auf die Frage, ob er einen Start in der Abfahrt für denkbar halte. Auch im Riesenslalom haben sich die Schweizer eine Medaille von Gut erhofft.

dpa