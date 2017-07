Bastian Schweinsteiger kassierte mit Chicago Fire bei Sporting Kansas City eine Niederlage. © Andrew Katsampes

Fußball

Schweinsteiger verliert mit Chicago in Kansas City 2:3

Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire den Sprung an die Tabellenspitze der Major League Soccer MLS verpasst. Der Fußball-Weltmeister verlor mit seinem Team am Samstag bei Sporting Kansas City mit 2:3 (1:2) und kassierte in der nordamerikanischen Profi-Liga die zweite Niederlage in Folge.