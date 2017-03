Bastian Schweinsteiger wechselt von Manchester United in die USA. © Wilson Tsoi

Fußball

Schweinsteiger reist nach Chicago

Bastian Schweinsteiger wird schon am Dienstagabend (Ortszeit) in seiner neuen Heimat Chicago erwartet. Der Fußball-Weltmeister wird gegen 18.30 Uhr (1.30 Uhr MESZ in der Nacht zu Mittwoch) an Chicagos O'Hare Airport landen, teilte sein neuer Verein Chicago Fire mit.