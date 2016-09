André Schürrle tritt nach seinem Treffer die Eckfahne um. © Ina Fassbender

Fußball

Schürrle schießt sich in die Herzen der BVB-Fans

Welch ein Comeback, was für ein Treffer. Mit seinem späten Tor zum 2:2 gegen Real Madrid schoss sich Neuzugang André Schürrle in die Herzen der BVB-Fans. Das Remis gegen den Titelverteidiger bestärkt die neue Borussia in ihrem Glauben, auf dem richtigen Weg zu sein.