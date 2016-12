Gladbachs Trainer Andre Schubert reagiert an der Seitenlinie auf den Spielverlauf. Foto: Marius Becker

Fußball

Schubert droht Abschied in Gladbach - Ismaël im Aufwind

In Gladbach kündigt sich ein Trainerwechsel an, beim VfL Wolfsburg darf Valérien Ismaël dagegen weitermachen. Auch Augsburgs Manuel Baum hat seine Chancen auf eine Weiterbeschäftigung verbessert. Spannend wird es beim HSV in Sachen Dietmar Beiersdorfer.