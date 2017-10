Musste trotz eigener 21 Punkten eine Niederlage mit den Atlanta Hawks hinnehmen. © David Goldman

Basketball

Schröder verliert mit Atlanta sechstes Spiel in Serie

Basketball-Jungstar Dennis Schröder hat mit den Atlanta Hawks in der nordamerikanischen NBA die sechste Niederlage in Serie kassiert. Mit 106:117 (48:61) zog Atlanta in eigener Halle gegen die Milwaukee Bucks den Kürzeren.