Dennis Schröder (M) erzielte im Spiel gegen die New Orleans Pelicans 14 Punkte für die Atlanta Hawks. Foto: Erik S. Lesser

Basketball

Schröder verliert in NBA mit Hawks 94:112 gegen Pelicans

Der Negativlauf der Atlanta Hawks und ihres Basketball-Nationalspielers Dennis Schröder in der nordamerikanischen Profiliga NBA hält weiter an. Das Team des deutschen Spielmachers verlor gegen die zuvor schwach gestarteten New Orleans Pelicans mit 94:112 (44:66) und kassierte die dritte Niederlage hintereinander.