Dennis Schröder im Gespräch mit Hawks-Coach Mike Budenholzer. Foto: Erik S. Lesser

Basketball

Schröder überzeugt mit 18 Punkten bei Atlanta-Sieg

Mit dem starken Dennis Schröder haben die Atlanta Hawks ihre Siegesserie in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ausgebaut. Der deutsche Spielmacher hatte als Top-Scorer mit 18 Punkten beim 93:90 (49:43) bei den Miami Heat großen Anteil am fünften Erfolg in Folge.