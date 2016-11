Schalkes Trainer Markus Weinzierl will trotz der Europa-League-Belastung den Sieg. © Ina Fassbender

Fußball

Schalke und Hertha wollen Serien ausbauen

Der FC Schalke 04 ist in der Fußball-Bundesliga auf dem Weg nach oben. Auch Darmstadt soll die Königsblauen am Sonntag nicht aufhalten. In der zweiten Partie des Tages will die Hertha ihre Heimserie gegen Mainz ausbauen.