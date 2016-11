Die Schalker um Trainer Markus Weinzierl (M.) feierten in Europa den vierten Sieg im vierten Spiel. © Ina Fassbender

Fußball

Schalke effektiv und erfolgreich - Fokus auf Bundesliga

Mit dem glanzlosen 2:0 gegen Krasnodar erfüllt Schalke seine Pflicht. Nach dem Durchmarsch in der Europa League sind die Köpfe frei für die Aufholjagd in der Bundesliga. Gegen Bremen soll die glänzende Herbstserie am Sonntag ausgebaut werden.