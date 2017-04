Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein steht vor einem Einsatz in Bahrain. © Jens Büttner

Motorsport

Sauber bestätigt: Wehrlein gibt Comeback in Bahrain

Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein wird nach seinem Crash in der Saisonvorbereitung am Wochenende in Bahrain sein Comeback geben. "Good News: Wir freuen uns mitzuteilen, dass Pascal Wehrlein in Bahrain wieder einsatzfähig sein wird!", teilte sein Rennstall Sauber am Dienstag mit.