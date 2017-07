Sport

Nach Peter Sagans Rempler hat die aktuelle Tour de France ihren ersten Skandal: Sein Ausschluss bleibt umstritten. Auch in anderen Sportarten gab es zuletzt Ärger wegen Ausrastern: In der Formel 1 zwischen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton sowie im Confed-Cup-Finale zwischen Chiles Gonzalo Jara und dem Deutschen Timo Werner.

Paris. Noch vor Beginn der fünften Etappe der Tour de France war es amtlich: Weltmeister Peter Sagan vom deutschen Radsportteam Bora-hansgrohe bleibt nach seinem Rempler gegen den Briten Mark Cavendish im Finale des vierten Streckenabschnitts von der Frankreich-Rundfahrt 2017 ausgeschlossen. Der Einspruch seines Teams wurde vom Radsport-Weltverband UCI abgewiesen. „Ich bin gegen die Entscheidung der Jury, aber ich akzeptiere sie“, sagte der 27-jährige Slowake, der sich kurz nach der Aktion im französischen Vittel noch bei Cavendish entschuldigt hatte.

Sagans Sicht der Situation: „Mark kam von hinten, aber ich habe ihn nicht gesehen. Dann hat er zuerst mich berührt und dann die Absperrung. Ich musste irgendwie mein Gleichgewicht halten.“ Seine Mannschaft über den Ausschluss: „Peter Sagan weist alle Vorwürfe von sich, den Sturz auf den letzten 200 Metern mit Mark Cavendish verursacht oder wissentlich verschuldet zu haben.“

Cavendish brach sich bei seinem Sturz in die Absperrgitter das Schulterblatt und gab auf. Der ebenfalls in den Sturz verwickelte John Degenkolb (Oberursel) konnte die 104. Tour de France – mit bandagierter Schulter – fortsetzen.

Die Entscheidung gegen Sagan (Credo: „Das Leben ist zu kurz, um traurig zu sein“) ist umstritten. Diente sein Ellbogeneinsatz der Gleichgewichtssicherung – oder war er ein tätlicher Angriff? Zuspruch für Sagan, der 4 Millionen Euro Gehalt pro Jahr bekommen soll, gab es von Kollegen. André Greipel (Rostock), im Schlusssprint dabei und danach mit markigen Worten („Nur weil er das Weltmeistertrikot anhat, kann er sich nicht alles erlauben“), twitterte später: „Manchmal sollte ich mir die Bilder anschauen, bevor ich etwas sage. Ich denke, die Entscheidung der Jury ist zu hart.“ Cavendish sagte: „Es braucht großen Mut, den Weltmeister von der Tour de France auszuschließen.“ Sein Sportlicher Leiter Rolf Aldag sprach von einem „vorsätzlichen Ellbogencheck“.

Sagans Schubser: nicht die einzige Aktion, die zuletzt die Sportwelt diskutieren ließ.

Fall Vettel: Beim Formel-1-Rennen in Aserbaidschan rammt der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel mit seinem Ferrari nach einem vermeintlichen Bremsmanöver des führenden Lewis Hamilton dessen Mercedes. Der Heppenheimer gibt sich erst uneinsichtig. „Wir sind doch alle erwachsen, wollen hier Rennen fahren und unsere Ellenbogen benutzen“, sagt er nach dem Rennen, das er vor Hamilton als Vierter beendete.

Wenige Tage danach muss der Deutsche bei einer Anhörung allerdings Abbitte leisten. „Mir ist klar, dass ich kein gutes Beispiel abgegeben habe.“ Ein weiterer Aussetzer Vettels, das scheint nach dem Grand Prix von Aserbaidschan klar, wird mit einem Rennen Sperre bestraft.

Fall Werner: Im Finale des Confed Cups rammt Chiles Gonzalo Jara dem deutschen Stürmer Timo Werner (RB Leipzig) den Ellenbogen ans Kinn. Obwohl der Schiedsrichter die TV-Bilder zurate zieht, entscheidet er nur auf Gelb. DFB-Präsident Reinhard Grindel kritisiert danach den Videobeweis, der erstmals in Russland eingesetzt wurde: „Grundsätzlich bleibe ich dabei, wenn es um so viel geht und man mit technischen Hilfsmitteln klare Fehlentscheidungen vermeiden kann, dann ist das richtig. Aber was die praktische Umsetzung des Instruments angeht, da muss man einiges verbessern.“ Fifa-Präsident Gianni Infantino hatte vor dem Finale von der „Zukunft des Fußballs“ geschwärmt.

Häufen sich die Ausraster? Florian Schultz, sportpsychologischer Experte aus Tübingen, sieht keinen generellen Trend. „Vielleicht bekommen wir heute viel mehr mit, weil Kameras einfach jede Situation festhalten. Gleichzeitig würden wir nämlich auch jede Menge Argumente dafür finden, dass der Hochleistungssport fairer geworden ist.“

Was können Sportler gegen Ausraster tun? Sportpsychologen versuchen, mit leicht aufbrausenden Athleten einen Fahrplan zu entwickeln, den diese in kritischen Situationen abrufen können. Bei der sogenannten Emotionsregulation sollen Emotionen aktiv und zielorientiert beeinflusst werden. Gar nicht so einfach, wenn es in der Hitze des sportlichen Gefechts um so viel Ruhm und Geld geht ...

Von Sebastian Harfst

Paris