Fußball

Der Pflichtspielstart in die neue Saison war mühselig. Gegen Underdog Domzale erkämpft sich der SC Freiburg dennoch eine ordentlich Ausgangsposition in der Qualifikation zur Europa League.

Freiburg. Das wenig glanzvolle Comeback des SC Freiburg auf dem internationalen Parkett verdarb den Protagonisten bei weitem nicht die Lust auf die Europa League. "Wir haben Bock", sagte Torschütze Nils Petersen nach dem 1:0 (1:0) im Hinspiel gegen den slowenischen Pokalsieger NK Domzale.

"Internationale Spiele, Flutlicht: das ist schön für jede Vita." Doch der Weg in die Gruppenphase des ersehnten Wettbewerbs ist für den Bundesliga-Siebten der Vorsaison noch weit.

Im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde gegen Domzale mangelte es vor allem an der Chancenverwertung des Sport-Clubs. Dennoch ist die Ausgangsposition für das Rückspiel in Slowenien ordentlich. Sollte sich die Mannschaft von Trainer Christian Streich auch dort durchsetzen, würde aber noch lange nicht die Gruppenphase warten. Vorher hätte sein Team sich noch in zwei weiteren Playoff-Spielen zu behaupten.

"Wir sind glücklich, dass wir zu Null gespielt haben", sagte Petersen. "Jetzt wäre es gut, wenn wir auswärts ein Tor schießen, was aber schwer genug wird." Gelegenheiten hatten er und seine Kollegen gegen einen über weite Strecken überforderten Gegner schon gehabt. Petersen (24.) aber verschoss einen Foulelfmeter, Amir Abrashi scheiterte nach der Pause freistehend vor Gäste-Torwart Milic.

"Torchancen hatten wir sicherlich genug", sagte Streich. "Das wird sicherlich eine Aufgabe für die kommende Saison, dass der ein oder andere, der kein Stürmer ist, auch mal trifft." Denn in dem Bereich habe sein Team durch die Abgänge der Stammkräfte Vincenzo Grifo und Maximilian Philipp viel Qualität verloren.

Insgesamt waren die Freiburger zwar überlegen und hatten mehr Ballbesitz, es war ihnen aber auch anzusehen, dass sie erst seit dreieinhalb Wochen im Training sind. Domžale hingegen ist schon Ende Juni in die Europa-League-Qualifikation gestartet und hat mit den Ligaspielen bereits sechs Pflichtspiele hinter sich. "Man sieht, dass sie schon im Rhythmus sind. Das war für uns in der frühen Phase der Vorbereitung ein Brocken", sagte Kapitän Mike Frantz.

Sichtlich erschöpft und durchnässt vom Regen verließen er und seine Kollegen nach dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison den Rasen des Schwarzwald-Stadions. Die Sehnsucht nach Europa trübte aber auch das Wetter nicht. Er habe Lust "auf neun Spiele mehr bis Dezember", sagte Petersen und kündigte an: "Nächste Woche werden wir auch griffig sein."

dpa