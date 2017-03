Ski nordisch

Johannes Rydzek (l) und Eric Frenzel feiern ihren Sieg im Teamsprint. Foto: Hendrik Schmidt

Rydzek schreibt Geschichte: Viertes WM-Gold in Lahti

Johannes Rydzek hat für ein Novum in der WM-Geschichte gesorgt. Der Nordische Kombinierer gewinnt an der Seite von Eric Frenzel im Teamsprint Gold und triumphiert damit in allen vier Wettbewerben.