Olga Wiluchina bei der Siegerehrung in Sotschi 2014. © Kay Nietfeld

Doping

Russische Biathletin Wiluchina weist Doping-Verdacht zurück

Die russische Biathletin Olga Wiluchina, zweimalige Olympia-Zweite in Sotschi 2014, hat jeglichen Doping-Verdacht zurückgewiesen. Sie werde vor Gericht um ihren guten Ruf kämpfen, kündigte Wiluchina nach Angaben der Agentur R-Sport in Moskau an.