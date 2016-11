Nico Rosberg will sich in Abu Dhabi zum Weltmeister krönen. © Srdjan Suki

Motorsport

WM-Spitzenreiter Nico Rosberg will sich im Formel-1-Saisonfinale nicht auf Rechenspiele verlassen und im Titelzweikampf mit Lewis Hamilton auf Sieg fahren. "Es ist ein großartiges Gefühl, im dritten Jahr in Folge gegen Lewis um die Weltmeisterschaft zu kämpfen.

Abu Dhabi. Ich werde alles geben, um die Saison mit einem Sieg abzuschließen", kündigte der deutsche Mercedes-Pilot vor dem letzten Saisonlauf am Sonntag in Abu Dhabi an. "Ich muss das Rennen wie jedes andere behandeln." In diesem Sport sei "nichts einfach, auch diesmal nicht."

Vorjahressieger Rosberg hat vor dem Schlussakt zwölf Punkte Vorsprung auf seinen britischen Rivalen. Fährt der Deutsche auf's Podium, ist er unabhängig von Hamiltons Abschneiden erstmals Weltmeister. "Es war keine perfekte Saison und es scheint an diesem Wochenende schier unmöglich zu sein, egal was ich tue. Aber ich kann und werde nicht aufgeben", versicherte der dreimalige WM-Champion Hamilton. "Man weiß nie, was passiert - egal, wie unmöglich es auch erscheinen mag."

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff hofft, dass das Finale zwischen seinen Piloten nicht durch einen Defekt an einem der Silberpfeile beeinträchtigt wird. "Wir müssen Nico und Lewis die Basis geben, um ihren Kampf bis zur Zielflagge untereinander auszufechten", forderte er. Mit Blick auf die mit 21 Rennen längste Saison der Historie sagte Wolff: "Nach solch einem Marathon-Kampf kann der Sieger wahrlich von sich behaupten, dass er es verdient hat."

