Nico Rosberg bekam bei der FIA-Gala die WM-Trophäe überreicht. © EPA/FIA

Motorsport

Rosberg schließt Formel-1-Comeback aus: "Mission erfüllt"

Nach seinem Rücktritt hat Weltmeister Nico Rosberg eine Rückkehr in die Formel 1 vehement ausgeschlossen. "Ganz sicher nicht", betonte der 31-Jährige am Freitagabend auf der Gala des Motorsportweltverbands FIA in Wien auf die Frage, ob er sich zu einem Comeback als Fahrer hinreißen lassen könnte.