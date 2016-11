Nico Rosberg landete im Abschlusstraining auf Platz fünf. © Srdjan Suki

Motorsport

Rosberg auch im Formel-1-Abschlusstraining hinter Hamilton

Nico Rosberg ist auch im Formel-1-Abschlusstraining vor dem WM-Finale in Abu Dhabi nicht an seinem Rivalen Lewis Hamilton vorbeigekommen. Der deutsche Mercedes-Pilot musste sich in der letzten Einheit vor der Qualifikation auf dem Yas Marina Circuit mit Position fünf hinter seinem britischen Teamkontrahenten begnügen.