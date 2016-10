Nico Rosberg wurde Fünfter im dritten Training. © Larry W. Smith

Motorsport

Rosberg Fünfter beim Training vor US-Qualifikation

Nico Rosberg hat im letzten Freien Training vor der Formel-1-Qualifikation zum Großen Preis der USA den fünften Platz belegt. Schnellster in der einstündigen Session auf dem Circuit of the Americas im texanischen Austin war Max Verstappen im Red Bull.