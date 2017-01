Tobias Wendl und Tobias Arlt sicherten sich den WM-Titel im Doppelsitzer. © Tobias Hase

Rodeln

Rodel-Doppelsitzer Wendl/Arlt verteidigen WM-Titel

Die deutschen Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt haben ihren Titel als Rodel-Weltmeister im Sprint erfolgreich verteidigt. Nach zuvor nur zwei Siegen aus neun Weltcup-Rennen in diesem Jahr gewannen die Bayern in Innsbruck/Igls und schlugen damit auch ihre Dauerrivalen Toni Eggert/Sascha Benecken, die nur Rang drei belegten. Silber ging an die Lokalmatadoren Peter Penz und Georg Fischler. Wendl/Arlt bleiben nach dem Premierensieg am Königssee im Vorjahr damit die einzigen Sprint-Weltmeister im Doppelsitzer.