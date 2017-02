Toni Eggert und Sascha Benecken holten den Sieg auf der Olympia-Bahn in Pyeongchang und sicherten sich damit auch den Gesamtweltcup. © Lee Jin-Man

Rodeln

Rodel-Doppelsitzer Eggert/Benecken gewinnen Gesamtweltcup

Die Rodel-Doppelsitzer Toni Eggert und Sascha Benecken haben zum zweiten Mal in ihrer Karriere den Gesamtweltcup gewonnen. Mit ihrem Sieg auf der Olympia-Bahn in Pyeongchang räumten die Thüringer die letzten Zweifel am Gewinn der Kristallkugel aus.