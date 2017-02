Viktoria Rebensburg nach ihrem Ausscheiden: «Das ist extrem bitter.» © Michael Kappeler

Ski alpin

Rebensburg scheidet bei WM-Riesenslalom aus

Viktoria Rebensburg war im Riesenslalom die letzte Medaillenhoffnung des deutschen Frauen-Teams bei der WM in St. Moritz. Dann aber erlebte sie den Tiefpunkt einer unglücklichen Reise in die Schweiz: Sie schied schon nach weniger als einer Minute in Lauf eins aus.