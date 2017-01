Viktoria Rebensburg rast die Piste hinunter. © Marco Trovati

Ski alpin

Rebensburg bei Weltcup-Riesenslalom Sechste vor Finale

Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg geht im letzten Riesenslalom vor der WM mit einer kleinen Chance auf einen Podestplatz in den zweiten Durchgang. Nach dem ersten Durchgang am Kronplatz in Südtirol hat die Olympiasiegerin von 2010 als Sechste 0,90 Sekunden Rückstand auf die führende Federica Brignone aus Italien.