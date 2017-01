Toni Kroos feierte seinen 27. Geburtstag mit seinen Teamkollegen auf dem Rasen. © Stringer

Fußball

Real schlägt Sevilla an Kroos' Geburtstag deutlich

Real Madrid hat im spanischen Fußball-Pokal einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Die "Königlichen" besiegten mit dem deutschen Nationalspieler Toni Kroos und ohne den geschonten Cristiano Ronaldo den FC Sevilla im Achtelfinal-Hinspiel souverän mit 3:0. James Rodríguez brachte die Hausherren im Santiago Bernabéu in der spanischen Hauptstadt schon nach elf Minuten in Führung.