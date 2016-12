Fußball

Lange sah es so aus, als könnte der FC Barcelona seine derzeitige Krise ausgerechnet im Clásico gegen den Erzrivalen Real Madrid überwinden. Aber kurz vor dem Schlusspfiff machte Sergio Ramos die Siegträume in letzter Minute zunichte.

Barcelona. Riesenenttäuschung für Barca: Abwehrspieler Sergio Ramos hat Real Madrid im 265. Clásico gegen den FC Barcelona in letzter Minute ein Unentschieden gerettet.

Beim 1:1 (0:0) im Camp Nou köpfte der spanische Fußball-Nationalspieler in der 90. Minute den Ausgleich für Real. Zuvor hatte Angreifer Luis Suarez Barcelona am Samstag in der 53. Minute in Führung gebracht.

Damit konnten die Katalanen mit Nationalkeeper Marc-André ter Stegen im Tor am 14. Spieltag der Primera División den Abstand auf Tabellenführer Real nicht verkürzen - sie liegen jetzt bei 28 Punkten gegenüber 34 für die Königlichen von Toni Kroos, der wegen einer Verletzung am Mittelfuß noch nicht einsatzbereit war.

Nach einer ersten Halbzeit ohne nennenswerte Torszenen, in der sich noch leichte Vorteile für Real abgezeichnet hatten, demonstrierte Barça in der zweiten Hälfte zeitweise Überlegenheit - vor allem, nachdem Kapitän Andrés Iniesta in der 60. Minute nach seinem Außenbandriss vom Oktober sein Comeback gefeiert hatte. Jedoch kassierten die Katalanen in einer spannungeladenen Endphase noch den überraschenden Ausgleich.

Kapitän Andrés Iniesta feierte in der 60. Minute nach seinem Außenbandriss vom Oktober sein Comeback im Barça-Dress - unter großem Jubel der 98 000 Zuschauer. Jedoch kassierten die Katalanen in einer spannungeladenen Endphase mit zahlreichen Torchancen und gegen einen zu allem entschlossenen Cristiano Ronaldo überraschend doch noch das Remis - auch wegen deutlicher Abwehr-Schwächen.

Real war verletzungsgeschwächt in das Duell der spanischen Titanen gegangen. Dem Rekordmeister von Trainer Zinédine Zidane fehlte neben Kroos auch Flügelstürmer Gareth Bale, der sich beim Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon am Knöchel verletzt hatte und mindestens zwei Monate pausieren muss. Kroos hatte dagegen am Freitag überraschend früh erstmals wieder an einem Training teilgenommen.

Für Barcelona stand viel auf dem Spiel, denn das Team von Coach Luis Enrique drohte nach mehreren verpatzten Partien den Anschluss an die Spitze zu verlieren. Eine Niederlage wäre verheerend gewesen, denn die Elf hatte nicht nur zuletzt in La Liga gekriselt, auch in der Copa del Rey kamen die Blaugrana gegen den Drittligisten Hercules Alicante nicht über ein 1:1 hinaus. Zuvor hatte FC Sevilla in Granada mit 1:2 (0:1) verloren - und musste damit den zweiten Platz abgeben.

