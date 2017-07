Trainer Ralph Hasenhüttl (l) und Sportdirektor Ralf Rangnick präsentieren den Neuzugang Jean-Kevin Augustin. © Jan Woitas

Fußball

RB Leipzig holt 20 Jahre alten Franzosen Augustin

RB Leipzig hat den 20 Jahre alten französischen Stürmer Jean-Kevin Augustin von Paris St. Germain verpflichtet. Er unterzeichnete beim Tabellenzweiten der vergangenen Saison in der Fußball-Bundesliga einen Vertrag mit Gültigkeit für fünf Jahre bis 2022. "Großen Respekt an den Jungen, an die Familie und den Berater, dass sie an der Stange geblieben sind", sagte RB-Sportdirektor Ralf Rangnick bei einer Pressekonferenz in Leipzig.