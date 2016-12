Schiedsrichter Bastian Dankert pfeift nach einer Schwalbe von Leipzigs Timo Werner Elfmeter. Schalke-Torwart Ralf Fährmann kann es nicht glauben. © Jan Woitas

Fußball

RB Leipzig bleibt Erster vor Bayern und Hertha BSC

Dortmund zeigt eine Woche nach der Pleite in Frankfurt wieder all seine Stärken und besiegt Gladbach 4:1. Hertha dreht das Spiel in Wolfsburg und bleibt wie Hoffenheim vor dem BVB. Im Keller gelingt Bremen ein wichtiger Sieg gegen Ingolstadt. Leipzig gewinnt wieder.