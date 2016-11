Markus Gisdol freute sich über den Punktgewinn in Hoffenheim. © Uwe Anspach

Fußball

Punkt für die Seele: Gisdol und HSV sehen Fortschritte

Der Hamburger SV wird als Abstiegskandidat in die Winterpause gehen. Aus dem 2:2 in Hoffenheim zieht Trainer Markus Gisdol jedoch viel Gutes - auch für das so wichtige Derby gegen Bremen am Samstag.