Fußball

Europameister Portugal und EM-Finalist Frankreich haben nach schwachen Auftaktspielen in der WM-Qualifikation die ersten Siege gefeiert. Bei Portugal überragte Superstar Ronaldo mit vier Toren - zum ersten Mal schaffte CR7 das für sein Nationalteam überhaupt.

Berlin. Superstar Cristiano Ronaldo hat Portugal mit vier Toren zum ersten Sieg in der WM-Qualifikation geschossen. Der Europameister gewann am 2. Spieltag in der Gruppe B mit 6:0 (3:0) gegen Andorra und betrieb Wiedergutmachung für die 0:2-Auftaktniederlage in der Schweiz.

Auch EM-Finalist Frankreich kam beim 4:1 (3:1) gegen Bulgarien zum ersten dreifachen Punktgewinn. Die Niederlande besiegten Weißrussland ebenso mit 4:1 (2:0) und führt die Gruppe A mit vier Punkten aufgrund der mehr erzielten Tore vor Frankreich (4) an.

Ronaldo brachte Portugal in Aveiro blitzschnell 2:0 in Führung (2./4. Minute). In der Schweiz hatte der Stürmer von Real Madrid noch gefehlt. Joao Cancelo legte zum 3:0 nach (44.). CR7 markierte auch das 4:0 (47.) und das 5:0 (68.). Vier Tore gelangen ihm im Nationalteam noch nie. Tore Andre Silva traf zum 6:0 (86.). Andorra musste gleich zwei Platzverweise verkraften.

Frankreich musste nach der Nullnummer zum Auftakt in Weißrussland den schnellen Rückstand durch Mihail Aleksandrows verwandelten Elfmeter hinnehmen (6.). Doch die Gastgeber drehten im Stade de France die Partie. Kevin Gameiro köpfte das 1:1 (24.). Nur zwei Minuten später erhöhte Dimitri Payet auf 2:1 für die Equipe Tricolore (26.). Antoine Griezmann schoss noch vor der Pause das 3:1 (38.). Gameiro war mit seinem zweiten Tor zum 4:1 zur Stelle (59.).

Die Niederlande, die ohne Bayern-Star Arjen Robben (Rippenprellung) auskommen mussten, gingen durch Quincy Promes in Rotterdam verdient 2:0 in Führung (15./31.). Kurz nach der Pause verkürzte Alexei Rios auf 1:2 (47.). Doch Davy Klaassen stellte mit dem 3:1 den Zweitore-Vorsprung wieder her (56.). Vincent Janssen machte mit dem 4:1 (64.) alles klar.

Die Schweiz gewann mit 3:2 (0:0) in Ungarn und führt die Gruppe B mit sechs Punkten an. Die Tore für die Gäste, die mit sieben Bundesliga-Profis starteten, erzielten der Frankfurter Haris Seferovic (51.), Ricardo Rodriguez (67.) und Herthas Valentin Stocker (90.). Für die von Bernd Storck trainierten Ungarn traf der Hoffenheimer Adam Szalai doppelt (54./72.).

dpa