Cristiano Ronaldo gelang ein Viererpack gegen Andorra. © Jose Coelho

Fußball

Portugal feiert Ronaldo nach Viererpack gegen Andorra

Europameister Portugal feiert seinen Fußball-Helden Cristiano Ronaldo. Nach dem überlegenen 6:0-Sieg in der WM-Qualifikation gegen Andorra, zu dem der 31-Jährige gleich vier Treffer beigetragen hatte, schrieb die Zeitung "Publico" vom "Hurrikan Ronaldo" und lobte, der "unaufhaltsame Cristiano" habe durch diese Leistung einen weiteren wichtigen Meilenstein in einem ohnehin an Rekorden reichen Jahr erzielt.