Lukas Podolski verabschiedet sich noch lange nach dem Spiel von seinen Fans. © Christian Charisius

Fußball

Podolski: "Die Nationalmannschaft war eine Wohlfühloase"

Fragen an Lukas Podolski nach seinem letzten Länderspiel am Mittwochabend gegen England in Dortmund. Nach Mitternacht stellte sich der Schütze des Siegtores zum 1:0 für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft immer noch ungeduscht und im Spieldress den Fragen der vielen Reporter.