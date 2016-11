Phoenix Hagen will in der kommenden Saison in der Pro A antreten. Foto: Daniel Loeb

Basketball

Phoenix Hagen sieht Ziel erreicht - 230 000 Euro zusammen

Basketball-Bundesligist Phoenix Hagen geht weiter davon aus, ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung durchführen und in der kommenden Saison einen Neustart in der zweiten Liga Pro A machen zu können.