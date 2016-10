Andrea Petkovic gewann gegen Caroline Garcia klar mit 6:1, 6:1. © Justin Lane

Tennis

Petkovic in Luxemburg mühelos im Viertelfinale

Andrea Petkovic steht als einzige Deutsche im Viertelfinale des Tennis-Turniers von Luxemburg. Auf Erfolgskurs ist in Moskau auch Julia Görges. Hingegen mussten Sabine Lisicki und Mona Barthel am Mittwoch Niederlagen in Luxemburg einstecken.