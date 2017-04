Andrea Petkovic verlor in Charleston bereits in der zweiten Runde. © Grace Beahm

Tennis

Petkovic bei Tennis-Turnier in Charleston ausgeschieden

Die einstige Siegerin Andrea Petkovic ist auch beim Damen-Tennis-Turnier in Charleston früh gescheitert. Die Darmstädterin verlor in der zweiten Runde 3:6, 4:6 gegen die an Nummer acht gesetzte Lettin Anastasija Sevastova.