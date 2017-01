Roger Federer gewann nach halbjähriger Verletzungspause gegen den Briten Dan Evans in zwei Sätzen. © Clive Brunskill/Archiv

Tennis

Petkovic-Sieg reicht bei Hopman Cup nicht

Das deutsche Mixed-Team startet mit einer 1:2-Niederlage gegen Frankreich in den Hopman Cup. Immerhin: Andrea Petkovic überzeugt in ihrem Einzel. Auf Alexander Zverev wartet am Mittwoch Roger Federer. Der Schweizer meldet sich erfolgreich zurück.