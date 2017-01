Fußball

Weltmeister Mesut Özil ist von den Fans bereits zum fünften Mal zum deutschen Fußball-Nationalspieler des Jahres gewählt worden. Bei der Abstimmung auf der DFB-Internetseite erhielt der 28 Jahre alte Spielmacher des FC Arsenal 54,5 Prozent der 316 850 abgegebenen Stimmen.

München. Auf Platz zwei landete nach Verbandsangaben Mittelfeldspieler Toni Kroos von Real Madrid (33,9 Prozent). Dritter wurde Jonas Hector vom 1. FC Köln mit vier Prozent.

"Nicht die Auszeichnung an sich ist mir wichtig – wenn ich das so sagen darf. Aber dass so viele Fans im Internet für mich ihre Stimme abgeben, macht mich schon ein bisschen stolz. Und dafür kann ich mich nur bei allen Fans bedanken", kommentierte Özil das Ergebnis auf der DFB-Homepage.

Sein "Highlight" mit der Nationalmannschaft sei 2016 das im Elfmeterschießen gewonnene EM-Viertelfinale gegen Italien gewesen. Özil traf in der regulären Spielzeit zum 1:0. "An das Tor erinnere ich mich natürlich gerne. Aber wir haben unser Ziel, den EM-Titel, nicht erreicht", erklärte der 83-malige Nationalspieler Özil. Im Halbfinale unterlag der Weltmeister gegen Gastgeber Frankreich.

Die seit 2010 durchgeführte Wahl des Nationalspielers des Jahres durch die DFB-Fans konnten neben Özil jeweils einmal Bastian Schweinsteiger (2010) und Toni Kroos (2014) gewinnen.

dpa