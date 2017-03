Dirk Nowitzki (r) will mit den Dallas Mavericks noch die Playoffs erreichen. © Tony Gutierrez

Basketball

Die Dallas Mavericks haben durch den 97:95-Sieg gegen die LA Clippers elf Spiele vor Ende der regulären Spielzeit drei Siege Rückstand auf den ersten Playoff-Platz. Dirk Nowitzki erzielt 14 Punkte.

Dallas. Die Dallas Mavericks um Basketball-Superstar Dirk Nowitzki können weiterhin auf die Playoff-Teilnahme in der nordamerikanischen Profiliga NBA hoffen.

Der Champion von 2011 bezwang die Los Angeles Clippers mit 97:95 (48:54) und verkürzte den Rückstand auf Playoff-Platz acht auf drei Siege. Elf Matches vor Ende der regulären Saison liegt Dallas in der Western Conference auf Platz zehn.

Nowitzki erzielte zehn seiner insgesamt 14 Punkte bereits vor dem Seitenwechsel. Seth Curry avancierte mit 23 Zählern zum Top-Scorer bei den Gastgebern. "Ein großartiger Sieg für uns", sagte Mavs-Profi Harrison Barnes, der auf 21 Punkte kam und zum Matchwinner wurde.

Der 24-Jährige war 69 Sekunden vor dem Ende mit einem erfolgreichen Versuch aus dem Feld für das 96:95 verantwortlich und erkämpfte sich anschließend in der Defensive erneut den Ball. "Erst hat er den siegbringenden Wurf gemacht, dann die siegbringende Defensiv-Aktion. Das waren zwei tolle Leistungen", lobte Dallas-Trainer Rick Carlisle.

Dabei sah es zur Pause nicht gut für das Nowitzki-Team aus. Nach einem guten ersten Viertel folgte mal wieder der Einbruch vor der Halbzeit. "In der Kabine haben wir nur über unser Defensivverhalten gesprochen. Mit 21 Punkten haben wir sie dann im dritten Viertel in Schach gehalten und auch im letzten Viertel einen großartigen Job gemacht", beschrieb Barnes den Schlüssel zum Sieg. "Ein Kompliment auch an die Trainer. Sie haben uns perfekt eingestellt."

dpa